WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

Ausblick auf Zahlen 28.01.2026

Ausblick: ASML NV verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: ASML NV verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ASML NV öffnet die Bücher - womit Experten rechnen.

ASML NV gibt am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 7,58 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ASML NV 6,85 EUR je Aktie eingenommen.

27 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,26 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei ASML NV für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,57 Milliarden EUR aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 37 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 24,90 EUR, gegenüber 19,25 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 37 Analysten durchschnittlich auf 32,51 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 28,26 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: ASML

Nachrichten zu ASML NV

Analysen zu ASML NV

12:59 ASML NV Buy UBS AG
12:36 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
08:57 ASML NV Outperform Bernstein Research
08:23 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
