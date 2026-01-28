ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Ausblick auf Zahlen
|
28.01.2026 07:01:07
Ausblick: ASML NV verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ASML NV gibt am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 23 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 7,58 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ASML NV 6,85 EUR je Aktie eingenommen.
27 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,26 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei ASML NV für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,57 Milliarden EUR aus.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 37 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 24,90 EUR, gegenüber 19,25 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 37 Analysten durchschnittlich auf 32,51 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 28,26 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASML NV
|
17:59
|Börse Europa: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
17:59
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
15:59
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Europa: STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.at)
|
14:49
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für ASML auf 1600 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
12:26
|Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|12:59
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:36
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|08:57
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|08:23
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:59
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:36
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|08:57
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|08:23
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:59
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:36
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|08:57
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|08:23
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 200,40
|0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.