ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|Analysten im Fokus
|
27.01.2026 07:22:07
Ausblick: ASML präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ASML wird am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 8,85 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 7,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
24 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 9,88 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,17 Milliarden USD aus.
Die Erwartungen von 35 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 29,08 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 20,82 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 35 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 37,95 Milliarden USD, gegenüber 30,57 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
