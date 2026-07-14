ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
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14.07.2026 07:01:06
Ausblick: ASML stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ASML stellt am 15.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
23 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,93 USD gegenüber 6,69 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll ASML im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 10,26 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 26 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 17,72 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 36 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 37,20 USD aus. Im Vorjahr waren 27,91 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 36 Analysten im Durchschnitt 45,71 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 36,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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