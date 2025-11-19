Asmodee Group AB Registered b Aktie
WKN DE: A411F9 / ISIN: SE0023615638
|
19.11.2025 07:01:06
Ausblick: Asmodee Group Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Asmodee Group Registered B veröffentlicht am 20.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,187 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Asmodee Group Registered B ein EPS von 0,400 SEK je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 384,0 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,82 Milliarden SEK erzielt wurde.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,593 EUR je Aktie, gegenüber 0,230 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,53 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 15,64 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
