Asmodee Group AB Registered b Aktie
WKN DE: A411F9 / ISIN: SE0023615638
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Asmodee Group Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Asmodee Group Registered B wird am 19.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,264 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,170 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 457,6 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,93 Milliarden SEK erzielt wurde.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,536 EUR je Aktie, gegenüber 0,230 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,56 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 15,64 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
