Ausblick: Asmodee Group Registered B präsentiert Quartalsergebnisse

Asmodee Group Registered B wird am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,126 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,070 SEK je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 11 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 398,0 Millionen EUR, was einem Umsatz von 3,82 Milliarden SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,840 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 1,30 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,87 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 18,41 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at