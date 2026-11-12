Asmodee Group AB Registered b Aktie

Asmodee Group AB Registered b ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A411F9 / ISIN: SE0023615638

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.11.2026 07:01:06

Ausblick: Asmodee Group Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Asmodee Group Registered B wird am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten schätzen, dass Asmodee Group Registered B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,272 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,300 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 490,3 Millionen EUR für Asmodee Group Registered B, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,49 Milliarden SEK erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,908 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,30 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,94 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 18,41 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Asmodee Group AB Registered Shs -B-

mehr Nachrichten

Analysen zu Asmodee Group AB Registered Shs -B-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Asmodee Group AB Registered Shs -B- 15,73 2,14% Asmodee Group AB Registered Shs -B-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt legt im Freitagshandel zu. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen