Aspen Aerogels Aktie
WKN DE: A115KY / ISIN: US04523Y1055
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Aspen Aerogels legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Aspen Aerogels wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,228 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 107,27 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 45,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 42,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 78,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,773 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -4,730 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 196,2 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 271,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aspen Aerogels Inc
|
05.08.26
|Ausblick: Aspen Aerogels legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Aspen Aerogels stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Aspen Aerogels Inc
Aktien in diesem Artikel
|Aspen Aerogels Inc
|6,25
|-9,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.