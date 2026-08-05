Ausblick: Aspen Aerogels legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aspen Aerogels wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,228 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 107,27 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 45,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 42,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 78,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,773 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -4,730 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 196,2 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 271,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at