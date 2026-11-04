Aspen Aerogels Aktie
WKN DE: A115KY / ISIN: US04523Y1055
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Aspen Aerogels präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aspen Aerogels stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,090 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,30 Prozent auf 72,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Aspen Aerogels noch 73,0 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,753 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -4,730 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 224,7 Millionen USD, gegenüber 271,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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