Ausblick: Aspen Aerogels stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aspen Aerogels gibt am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Aspen Aerogels für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,265 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,670 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 53,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 36,6 Millionen USD gegenüber 78,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,753 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -4,730 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 184,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 271,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at