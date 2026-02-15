Aspo Aktie
WKN: 929400 / ISIN: FI0009008072
|
15.02.2026 07:01:06
Ausblick: Aspo (New) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Aspo (New) gibt am 16.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,168 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,160 EUR je Aktie vermeldet.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 152,6 Millionen EUR – das würde einem Abschlag von 4,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 159,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,610 EUR je Aktie, gegenüber 0,140 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 583,9 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 592,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
