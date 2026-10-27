Aspocomp Group PLCshs Aktie

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WKN: 929401 / ISIN: FI0009008080

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Aspocomp Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Aspocomp Group wird sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,107 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Aspocomp Group ein EPS von 0,030 EUR je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 9,8 Millionen EUR – ein Plus von 11,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aspocomp Group 8,8 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,257 EUR im Vergleich zu 0,060 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 41,2 Millionen EUR, gegenüber 38,2 Millionen EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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