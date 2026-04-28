Aspocomp Group PLCshs Aktie

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WKN: 929401 / ISIN: FI0009008080

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Aspocomp Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aspocomp Group wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,037 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Aspocomp Group 0,100 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Aspocomp Group mit einem Umsatz von insgesamt 10,0 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,57 Prozent verringert.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,292 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,060 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 41,4 Millionen EUR, gegenüber 38,2 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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