Aspocomp Group PLCshs Aktie

Aspocomp Group PLCshs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 929401 / ISIN: FI0009008080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Aspocomp Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aspocomp Group wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,049 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Aspocomp Group noch 0,120 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Aspocomp Group 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 9,5 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aspocomp Group 7,9 Millionen EUR umsetzen können.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,057 EUR je Aktie, gegenüber -0,510 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 38,8 Millionen EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 27,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Aspocomp Group PLCshs

mehr Nachrichten

Analysen zu Aspocomp Group PLCshs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aspocomp Group PLCshs 5,12 0,00% Aspocomp Group PLCshs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:05 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach
Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein. Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen