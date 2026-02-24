Aspocomp Group PLCshs Aktie
WKN: 929401 / ISIN: FI0009008080
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Aspocomp Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Aspocomp Group wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,049 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Aspocomp Group noch 0,120 EUR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Aspocomp Group 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 9,5 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aspocomp Group 7,9 Millionen EUR umsetzen können.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,057 EUR je Aktie, gegenüber -0,510 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 38,8 Millionen EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 27,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
