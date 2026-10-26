Assa Abloy AB Aktie

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WKN DE: A14TVM / ISIN: SE0007100581

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Assa Abloy (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Assa Abloy (B) präsentiert am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,27 SEK. Im Vorjahresquartal waren 3,74 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 16 Analysten von einem Zuwachs von 6,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 40,71 Milliarden SEK gegenüber 38,15 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 16,09 SEK je Aktie, gegenüber 13,23 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 157,91 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 152,37 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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