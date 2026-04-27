Ausblick: Assa Abloy (B) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Assa Abloy (B) lädt am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,29 SEK gegenüber 2,20 SEK im Vorjahresquartal.

17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37,94 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Assa Abloy (B) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 36,26 Milliarden SEK aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,86 SEK, während im vorherigen Jahr noch 13,23 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 155,30 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 152,37 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at