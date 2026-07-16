Ausblick: Assa Abloy (B) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Assa Abloy (B) veröffentlicht am 17.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,91 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,43 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,74 Prozent auf 39,06 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,02 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 15,88 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 13,23 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 156,19 Milliarden SEK, gegenüber 152,37 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at