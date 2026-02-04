Assa Abloy AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh -B- Aktie

Assa Abloy AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh -B- für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YGQM / ISIN: US0453871073

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Assa Abloy Un gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Assa Abloy Un lädt am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,212 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Assa Abloy Un ein EPS von 0,180 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 14,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,19 Milliarden USD gegenüber 3,67 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,795 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,670 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 16,63 Milliarden USD, gegenüber 14,20 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

