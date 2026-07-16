Ausblick: Assa Abloy Un präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Assa Abloy Un stellt am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,206 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,44 Prozent erhöht. Damals waren 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,09 Milliarden USD – ein Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Assa Abloy Un 3,93 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 23 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,831 USD je Aktie, gegenüber 0,670 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 16,39 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 15,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at