Assa Abloy AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh -B- Aktie

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WKN DE: A0YGQM / ISIN: US0453871073

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Assa Abloy Un präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Assa Abloy Un präsentiert in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,217 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Assa Abloy Un 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent auf 4,13 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,817 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,670 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,05 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 15,54 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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