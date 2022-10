Ausblick: AssetMark Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AssetMark Financial wird am 01.11.2022 die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass AssetMark Financial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,412 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,400 USD je Aktie gewesen.

AssetMark Financial soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 109,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,66 USD im Vergleich zu 1,40 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 438,8 Millionen USD, gegenüber 379,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at