Ausblick: Assicurazioni Generali SPA Un stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Assicurazioni Generali SPA Un lädt am 18.05.2021 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,262 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,038 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 23,63 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 12,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,97 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD, gegenüber 0,724 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 86,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 84,57 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at