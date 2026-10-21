Ausblick: Associated Banc-Corp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Associated Banc-Corp wird am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,774 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,730 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 463,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 26,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Associated Banc-Corp einen Umsatz von 634,0 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,01 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,77 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,77 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at