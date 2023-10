Ausblick: Associated Banc-Corp informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Associated Banc-Corp wird am 19.10.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorstellen.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,521 USD. Das entspräche einer Verringerung von 15,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,620 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 325,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 2,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Associated Banc-Corp einen Umsatz von 335,0 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,24 USD im Vergleich zu 2,39 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,32 Milliarden USD, gegenüber 1,24 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at