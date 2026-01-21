Ausblick: Associated Banc-Corp zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Associated Banc-Corp wird am 22.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,700 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Associated Banc-Corp -1,030 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 17,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 382,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 326,4 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,70 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,720 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,49 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,12 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at