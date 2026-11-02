Ausblick: Assurant gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Assurant wird sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,75 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Assurant noch ein Gewinn pro Aktie von 5,17 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 7,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,48 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 22,54 USD, gegenüber 16,93 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 13,92 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,81 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net