WKN: A0BLRP / ISIN: US04621X1081

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Assurant informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Assurant lädt am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,54 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,87 USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,31 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,10 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,75 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 14,46 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 12,78 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 11,88 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

