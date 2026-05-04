Ausblick: Assurant informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Assurant stellt am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,29 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 86,93 Prozent erhöht. Damals waren 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,29 Milliarden USD – ein Plus von 7,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Assurant 3,07 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 20,47 USD, gegenüber 16,93 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 13,63 Milliarden USD im Vergleich zu 12,81 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at