Ausblick: Assurant legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Assurant wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten schätzen, dass Assurant für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,17 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,56 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Assurant nach den Prognosen von 5 Analysten 3,43 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,16 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21,06 USD, gegenüber 16,93 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 13,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,81 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at