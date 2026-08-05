Assured Guaranty Aktie

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WKN: A0CATL / ISIN: BMG0585R1060

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Assured Guaranty gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Assured Guaranty lädt am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,51 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,10 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 199,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 205,0 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,22 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 10,39 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 883,7 Millionen USD, gegenüber 925,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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