Ausblick: Assured Guaranty mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Assured Guaranty wird am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,51 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 56,73 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,49 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Assured Guaranty in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,75 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 208,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 297,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,63 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,39 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 818,3 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 925,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at