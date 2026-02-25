Assured Guaranty Aktie
Ausblick: Assured Guaranty stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Assured Guaranty wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,45 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Assured Guaranty noch 0,440 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Assured Guaranty in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,90 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 205,8 Millionen USD im Vergleich zu 204,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,24 USD je Aktie, gegenüber 7,01 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 921,2 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 812,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
