AST SpaceMobil a Aktie

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WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: AST SpaceMobile A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

AST SpaceMobile A öffnet am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,244 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll AST SpaceMobile A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 39,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5318,06 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,046 USD aus. Im Vorjahr waren -1,340 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 176,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 70,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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