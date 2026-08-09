AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: AST SpaceMobile A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
AST SpaceMobile A wird am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,315 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
AST SpaceMobile A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2915,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,450 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,340 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 158,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 70,9 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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