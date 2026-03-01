AST SpaceMobil a Aktie

AST SpaceMobil a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000

01.03.2026 07:01:06

Ausblick: AST SpaceMobile A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AST SpaceMobile A wird am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,173 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 2075,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 41,8 Millionen USD gegenüber 1,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,058 USD, gegenüber -1,940 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 58,4 Millionen USD im Vergleich zu 4,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A- 66,50 -8,28% AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

