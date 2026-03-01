AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
|
01.03.2026 07:01:06
Ausblick: AST SpaceMobile A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
AST SpaceMobile A wird am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,173 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 2075,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 41,8 Millionen USD gegenüber 1,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,058 USD, gegenüber -1,940 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 58,4 Millionen USD im Vergleich zu 4,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
