Ausblick: AST SpaceMobile A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AST SpaceMobile A wird am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,173 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 2075,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 41,8 Millionen USD gegenüber 1,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,058 USD, gegenüber -1,940 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 58,4 Millionen USD im Vergleich zu 4,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at