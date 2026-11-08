AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: AST SpaceMobile A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
AST SpaceMobile A präsentiert in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,420 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,450 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AST SpaceMobile A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 210,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 45,7 Millionen USD im Vergleich zu 14,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,380 USD, gegenüber -1,340 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 166,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 70,9 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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