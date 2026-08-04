Ausblick: Astec Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Astec Industries wird am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,04 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 22,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 330,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Astec Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 405,5 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,60 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,68 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,62 Milliarden USD, gegenüber 1,41 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at