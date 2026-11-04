Ausblick: Astec Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Astec Industries präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,468 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Astec Industries noch -0,180 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,25 Prozent auf 375,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 350,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,25 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,63 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,41 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net