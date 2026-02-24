Ausblick: Astec Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Astec Industries präsentiert in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,830 USD. Das entspräche einer Verringerung von 9,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,920 USD erwirtschaftet wurden.

Astec Industries soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 374,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 359,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,07 USD, gegenüber 0,190 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,38 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,31 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at