Astec Industries Aktie

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WKN: 885275 / ISIN: US0462241011

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Astec Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Astec Industries stellt am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,837 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,620 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 19,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 393,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 329,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,74 USD im Vergleich zu 1,68 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,59 Milliarden USD, gegenüber 1,41 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

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