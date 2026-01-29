Astec Lifesciences Aktie
Ausblick: Astec Lifesciences öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Astec Lifesciences stellt am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Astec Lifesciences für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -6,300 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -20,440 INR je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,21 Milliarden INR – ein Plus von 29,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Astec Lifesciences 938,6 Millionen INR erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -19,500 INR je Aktie, gegenüber -68,210 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 4,60 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 3,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
