29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Astec Lifesciences öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Astec Lifesciences stellt am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Astec Lifesciences für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -6,300 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -20,440 INR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,21 Milliarden INR – ein Plus von 29,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Astec Lifesciences 938,6 Millionen INR erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -19,500 INR je Aktie, gegenüber -68,210 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 4,60 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 3,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

