Ausblick: Astec Lifesciences öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Astec Lifesciences wird sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass Astec Lifesciences im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -15,900 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -11,350 INR je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 0,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 737,2 Millionen INR. Dementsprechend geht der Experte bei Astec Lifesciences für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 740,0 Millionen INR aus.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,250 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -37,790 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 5,60 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 4,47 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at