Astec Lifesciences Aktie
WKN DE: A2DNTF / ISIN: INE563J01010
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30.07.2026 07:01:06
Ausblick: Astec Lifesciences präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Astec Lifesciences stellt am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -8,850 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Astec Lifesciences noch ein Verlust pro Aktie von -16,730 INR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 832,5 Millionen INR aus – das entspräche einem Minus von 8,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 910,8 Millionen INR in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -4,000 INR, gegenüber -37,790 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 5,66 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,47 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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30.07.26
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