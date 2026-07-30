Ausblick: Astec Lifesciences präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Astec Lifesciences stellt am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -8,850 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Astec Lifesciences noch ein Verlust pro Aktie von -16,730 INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 832,5 Millionen INR aus – das entspräche einem Minus von 8,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 910,8 Millionen INR in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -4,000 INR, gegenüber -37,790 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 5,66 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,47 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at