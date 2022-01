Ausblick: Astec Lifesciences verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Astec Lifesciences lädt am 25.01.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 10,60 INR. Dies würde einem Zuwachs von 194,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Astec Lifesciences 3,60 INR je Aktie vermeldete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,69 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 45,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Milliarden INR in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 41,43 INR je Aktie, gegenüber 33,20 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 6,22 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 5,55 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at