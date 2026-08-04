Astellas Pharma Aktie
WKN: 856273 / ISIN: JP3942400007
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Astellas Pharma legt Quartalsergebnis vor
Astellas Pharma wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 54,10 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Astellas Pharma 38,22 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Astellas Pharma 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 559,53 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Astellas Pharma 505,79 Milliarden JPY umsetzen können.
12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 184,18 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 162,77 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2.260,75 Milliarden JPY, gegenüber 2.139,25 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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