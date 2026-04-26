Ausblick: Astellas Pharma legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Astellas Pharma wird am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,194 USD aus. Im letzten Jahr hatte Astellas Pharma einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie eingefahren.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,27 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 8,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,992 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,190 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 13,48 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 12,54 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at