Ausblick: Astellas Pharma präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Astellas Pharma wird am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,292 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 0,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,38 Milliarden USD gegenüber 3,40 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,717 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,190 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 13,15 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,54 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at