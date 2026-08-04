Ausblick: Astellas Pharma präsentiert Quartalsergebnisse

Astellas Pharma gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,334 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Astellas Pharma in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,42 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,45 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,08 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,03 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 14,20 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at