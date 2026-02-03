Astellas Pharma Aktie
WKN: 856273 / ISIN: JP3942400007
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Astellas Pharma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Astellas Pharma stellt am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 45,93 JPY. Im Vorjahresquartal waren -54,550 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 529,88 Milliarden JPY – ein Plus von 2,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Astellas Pharma 517,41 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 111,97 JPY im Vergleich zu 28,35 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 2.055,15 Milliarden JPY, gegenüber 1.912,32 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
