Ausblick: Astellas Pharma vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Astellas Pharma veröffentlicht am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 30,58 JPY je Aktie gegenüber 41,84 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 512,17 Milliarden JPY gegenüber 459,29 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 157,09 JPY je Aktie, gegenüber 28,35 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 2.125,59 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 1.912,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at